CAPS Parintins comemora 12 anos destacando vitórias e desafios

Com vitórias e desafios, o Centro de Atenção Psicossocial de Parintins comemorou com festa, na manhã desta segunda-feira, 12 anos de fundação. O evento realizado na sede da instituição fechou a programação iniciada dia 06 com exposições, palestras e atividades físicas. Entre os desafios a ser encarado é a instalação do CAPS Álcool e Drogas devido a grande demanda existe. Segundo dados do centro, aproximadamente 200 pessoas procuram mensalmente o local pedindo auxílio por conta do alcoolismo e uso de drogas ilícitas.

Segundo o vice-prefeito Tony Medeiros, a existência do CAPS evitou o transtorno de centenas de parintinenses que antes tinham que ser enviados a Manaus para tratamento. Confirmou a luta da gestão do prefeito Bi Garcia para instalação do CAPS-AD. “Nós temos muitas famílias com problemas. Temos que continuar avançando também na contratação de um psiquiatra e o prefeito Bi está em processo avançado de negociação para mais uma vez atuar no processo de reconstrução da nossa Parintins”, salientou.

Para o secretário Clerton Rodrigues, a visão do prefeito Bi Garcia em trazer o CAPS para Parintins há 12 anos atrás deve ser enaltecida. “Isso é gratificante, pois olhar para o rosto das pessoas e famílias beneficiadas com esse trabalho é maravilhoso. Estão todos de parabéns também a equipe do CAPS que são 12, mas parece 100”, enfatizou.

A presidente da Associação Bem Amar, formada por pais e responsáveis por usuários, Luzardina Reis, disse que antes do CAPS, a situação das famílias era muito difícil. “Antes nossos pacientes iam para Manaus surtando e isso hoje é uma benção por isso temos lutado pela permanência dele”, afirmou.

O diretor do CAP, André Acauã, afirma que foram 12 anos de vitória e de lutas como a pela quebra do preconceito com os usuários. “Hoje comemoramos de cabeça erguida, olhando para um futuro muito mais promissor. O prefeito Bi Garcia teve um olhar dinâmico e de futuro no passado. Com essa mesma visão, o compromisso é com o CAPS Álcool e Drogas”, finalizou.

