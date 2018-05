Caprichoso une torcedores para debater o direito de crianças a frequentar o curral dos bois de Parintins

A medida é encampada pelo vice presidente do Boi Caprichoso, o advogado Jender Lobato (D)

Na poesia da toada, o torcedor azulado já canta “Desde criança eu brinco boi no Caprichoso”. A essência da brincadeira de boi-bumbá, em Parintins, está enraizada nos curumins da francesa, do palmares e até nos bairros de território contrário. Entretanto, as crianças, por determinação dos setores da justiça, não são permitidas nos currais de Parintins, em virtude da venda de bebidas alcoólicas. O vice-presidente do Boi Caprichoso, o advogado Jender Lobato, entende que a portaria baixada pela justiça é uma forma de proteger os menores, mas também é a favor de encontrar uma forma de contemplá-las, pois os meninos e meninas aprendem na escola de arte de seu boi ou na convivência com o parintinense que, ser Azul ou contrário, está na cultura de cada cidadão que vive nesta terra.

Pensando nisso, Jender Lobato, como vice-presidente do Boi Caprichoso, tem peregrinado em várias entidades e órgãos que trabalham na defesa dos direitos da criança e do adolescente em busca de uma solução para a questão. “As crianças sempre estiveram presentes nos currais. Como lutamos para manter viva nossa cultura, se não permitimos a entrada do futuro dessa brincadeira nos currais?” argumentou.

Lobato conclamou a Nação Azul e Branca e a Nação do contrário a se envolverem nessa luta, pois os bois de Parintins representam a identidade cultural do Estado do Amazonas. “Nos unimos para ampliar o debate acerca do tema e solicitar que o judiciário reveja essa medida, para que possamos ter a oportunidade de mostrar aos nossos filhos, o que aprendemos com nossos pais, a alegria, o amor e a felicidade que é a brincadeira de boi nos currais, ensaios e festas, de Parintins”, afirmou.

Campanha

Para sensibilizar o Judiciário, o vice-presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, encampou uma petição pública virtual para envolver os torcedores e pela união dos bumbás, no sentido de liberar a participação de crianças nos ensaios. A campanha denominada “Eles nasceram para brincar de boi” está no ar no link: http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR106056

Assessoria Boi Caprichoso