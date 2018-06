Caprichoso realiza duas edições do Boi de Rua

O Boi Caprichoso realizará duas edições do boi de rua em 2018. A

primeira acontece dia 17 de junho e a segunda no dia de São João

Batista, 24 de junho. Serão dois domingos consecutivos para a

exaltação da tradição azul e branca.

No dia 17 a concentração será na Avenida Nações Unidas, às 20h, em

frente ao Centro Cultural e Desportivo Bumbódromo e percorrerá a

Cordovil, Avenida Amazonas, João Melo até a praça do Cristo Redentor.

Já no dia 24 de junho o Boi Caprichoso e sua nação se concentrarão em

frente à primeira Catedral de Parintins, a igreja do Sagrado Coração

de Jesus e seguirá até a atual Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Com saída da praça do Sagrado o boi de rua segunda edição percorrerá a

Rio Branco, Avenida Amazonas até a Catedral, onde será realizado um

grande ensaio show com a apresentação de todos os itens oficiais do

Boi Caprichoso.

A definição dos eventos aconteceu na tarde desta segunda-feira

(11/06), na sala de reunião do Conselho de Arte, com o presidente Babá

Tupinambá, o vice Jender Lobato, o presidente do Conselho de Arte

Ericky Nakanome e o diretor de eventos Helyandro Tavares.

De acordo com o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá a

realização de duas edições do Boi de Rua atende ao pedido de sócios e

torcedores que tem mantido contato com a direção do Boi Negro de

Parintins. “Vamos atender aos pedidos do torcedor azulado e manter a

tradição Caprichoso que, há mais de cem anos, se perpetua resgatando a

memória dos fundadores, dos primeiros brincantes e das famílias que ao

longo de 104 anos mantém viva a essência da brincadeira de boi-bumbá”,

comenta.

Jender Lobato convidou as famílias por onde passar o percurso dos Bois

de Rua que possam preparar suas casas e ruas para a caminhada ao lado

do boi campeão de Parintins. “O torcedor que armar a fogueira na

frente de sua casa receberá o Caprichoso para brincar com a família”,

lembra.

