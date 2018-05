Caprichoso prepara musical para inovar em coreografias na arena

Um diferencial à mais na busca do bicampeonato em 2018, o Boi

Caprichoso elabora a construção de um verdadeiro espetáculo, somando

dança e música, durante as três noites do Festival Folclórico de

Parintins 2018. Os ensaios se intensificam diariamente na arena do

Bumbódromo e Curral Zeca Xibelão. Até a primeira quinzena do mês de

junho deve ser concluído, agregando demais manifestações artísticas de

outras regiões da Amazônia.

Sob a responsabilidade do coordenador de coreografia, Jair Almeida, o

espetáculo de dança do Boi Caprichoso consiste em inovar, mantendo-se

a frente sempre. “O Boi Caprichoso terá um musical na arena do começo

ao fim, dialogando com o espetáculo como um todo. Somos pioneiros

nisso desde o ano 2000″, avaliou o coordenador, detacando a união dos

coreógrafos de Parintins, Tribo Munduruku de Juruti (PA) e Companhia

de Dança Arte Sem Fronteira.

Até o momento, as coreografias de arena estão em fase de finalização.

A próxima etapa, após a finalização do trabalho das noites do

festival, consiste na limpeza coreógrafica e ajustes finais. “É um

trabalho árduo e contínuo de muita preparação. Por isso, o apoio da

diretoria e Conselho de Artes é fundamental para que esse musical se

concretize”, disse Jair.

Sobre o pioneirismo em espetáculo de dança, o Boi Caprichoso, desde o

final da década de 1990, buscou se profissionalizar, quando foi criado

o “Núcleo de Coreografias”, por Jair Almeida, Irian Butel e Marcos

Falcão. No festival de 2000, o Bumbódromo experimentou o espetáculo

cênico coreógrafico com as “Tribos da Mundurucânia”. A inovação marcou

o início dos grandes espetáculos coreográficos do festival de

Parintins.

Foto: Glenda Dinelly

*Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso*

*Carlos Alexandre *