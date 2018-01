Caprichoso paga parte da folha dos trabalhadores de 2017 a partir desta quarta-feira

O presidente Babá Tupinambá.

O Boi-Bumbá Caprichoso vai pagar parte de seus artistas que atuaram no Festival de Parintins 2017 durante o desenvolvimento do projeto Campeão “A Poética do Imaginário Caboclo”. Fiel ao boi Caprichoso, comprometido com suas obrigações e preocupado com a falta de definição de liberação de recursos o presidente Babá Tupinambá tem se empenhado diuturnamente para solucionar a questão de pagamentos de colaboradores.

A indefinição de verbas e a situação dos artistas que ficaram sem receber parte de seus contratos o levou a correr em busca de outras alternativas. Uma das alternativas foi buscar empresários parceiros e apaixonados pelo Boi Caprichoso que se disponibilizaram em efetuar parte do pagamento dos trabalhadores que atuaram no Festival do ano passado.

O dirigente azulado reconhece a missão de efetuar o pagamento e lembra que nunca se escondeu dos problemas, pois nunca deixou de buscar soluções. “O Festival de Parintins tem enfrentado sérias dificuldades. Entretanto nunca desisti, corri atrás e estou me esforçando para cumprir com minhas obrigações e na confiança a mim depositada pelos sócios azulados”, afirmou.

O pagamento de parte da folha começa a ser efetuado nesta quarta-feira, 17.

O pagamento será efetuado apenas aos trabalhadores das equipes, artistas que atuaram nos galpões e funcionários do boi Caprichoso. Fornecedores não serão pagos neste momento, pois a prioridade é a folha de colaboradores.

Carlos Alexandre

Comunicação Caprichoso