Caprichoso inicia venda de ingressos para gravação do DVD no Teatro Amazonas e anuncia nova data

A gravação do DVD “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral” será no dia 31 de março no Teatro Amazonas. Sócios em dia com sua mensalidade poderão adquirir os ingressos com prazo exclusivo que inicia amanhã, 28, e se estende até o próximo domingo, 04. A partir de segunda-feira, 5 de março, a venda de ingressos será para os demais torcedores.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, esteve nesta tarde no local do evento definindo a programação para a venda das entradas. O Caprichoso em 2018 reafirma sua missão de ser o porta-voz da Amazônia e na divulgação de sua sabedoria popular.

Os valores dos ingressos também estão definidos:

Plateia: R$ 150

Frisas: R$ 100

1o Pavimento: R$80

2o Pavimento: R$60

3o Pavimento: R$50

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso