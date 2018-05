CAPRICHOSO INAUGURA PRIMEIRA LOJA DE PRODUTOS OFICIAIS EM MANAUS

Vitrine Azul fica localizada no primeiro piso do Amazonas Shopping,

próximo da Praça de Alimentação.

A inauguração da Vitrine Azul, a Loja Oficial do Boi Caprichoso, no

Amazonas Shopping, marca a entrada de produtos licenciados do touro

negro campeão do Festival Folclórico de Parintins, em Manaus. Mais uma

vez, o Caprichoso entra para a história como o boi-bumbá de Parintins

precursor em ter loja na capital do Amazonas para comercialização de

variedade de produtos fabricados pela empresa Coimbra – Malharia,

Gráfica e Comunicação Visual.

Em coquetel de lançamento da Vitrine Azul, das 16 às 18 horas, o Amo

do Boi, Prince do Caprichoso, faz um grande show de toadas, com a

presença de itens oficiais, diretoria, convidados e imprensa, na Praça

da Expansão, ao lado do Rei do Mate. “Preparamos um repertório com

toadas de 2018 e de outros anos para um show bem animado”, comentou

O sucesso da loja em Parintins levou o presidente Babá Tupinambá a

expandir as ações comerciais à capital amazonense. “Montamos um

planejamento administrativo para que esse sonho se tornasse possível.

O Caprichoso é o boi pioneiro a defender a divulgar o festival de

Parintins, em Manaus, desde a criação do Movimento Marujada na década

de 1980. Agora, os produtos estão mais próximos dos torcedores e

turistas. Fortalecemos economicamente nosso com a nossa marca”, afirma

Babá.

*Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso*