Caprichoso fecha Semana Azul com festa em Parintins

Um espetáculo cênico, artístico, musical e coreógrafico. Esse foi o resultado da gravação do DVD do Boi Caprichoso “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, na madrugada deste domingo, 22, no curral Zeca Xibelão, em Parintins. A festa marcou também o lançamento do CD 2018 e encerramento do ciclo de captação de imagens do produto audiovisual.

Com uma produção que envolveu diretamente mais de 800 pessoas, milhares de torcedores foram testemunhas do show único, qual exaltou a cultura indígena, o legado afrobrasileiro, as manifestações nordestinas e os saberes populares dos povos amazonidas. “É Dia de Boi” foi a toada na qual o tripa Alexandre Azevedo dançou na evolução com o Boi Caprichoso.

O repertório do show não deixou o público parado em nenhum momento e toadas como ” Sou a galera” e “Imbatível galera” levantaram os torcedores que lotaram o recinto azul. A Companhia de Dança “Artes Sem Fronteiras” fez a cênica da toada “Azulou” para, em seguida, a Porta-Estandarte, Marcela Marialva, evoluir ao som da toada “Pavilhão Azul”, com performance muito aplaudida pela galera.

A toada “Candelabros Azuis” serviu para um momento de homenagem, com a participação especial de balé e “Boi Caprichosinho”, da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale.

A apresentação das crianças da “Escolinha do Caprichoso” foi sucedida pela aparição da Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid. Vaqueirada, Sinhazinha da Fazenda, Pai Francisco, Mãe Catirina, Gazumbá, Amo do Boi, Prince do Caprichoso, e Pajé, evoluíram ao som da toada “Auto do Boi Brasileiro”.

A execução da toada “Yanomami – Apocalipse Xamânico” prenunciou a chegada do pajé, Neto Simões, que se apresentou no palco próximo da galera. A Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque, fez uma grande aparição incorporada de “Mãe Terra” na toada “Terra – Mãe Ancestral” para, em seguida, dançar como conori, a rainha das guerreiras ycamiabas Amazonas.

Os grupos de dança Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso encenaram a maioria das coreografias no espetáculo. A rainha do folclore, Brena Dianná, levou a galera o delírio ao se apresentar com a toada “Majestade do Folclore”.

As torcidas oficiais Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB) estremeceram o curral Zeca Xibelão com a emoção de cantar as toadas 2018, ao som cadenciado da Marujada de Guerra, regida pelo apresentador Edmundo Oran, com a interpretação do levantador de toadas, David Assayag. A apoteose da festa levou todo elenco, itens e produção ao palco com a toada “Festança Multicultural”.

Para o presidente Babá Tupinambá, a festa superou todas as expectativas. “O Caprichoso mostrou que não estamos pra brincadeira e que o nosso projeto do bicampeonato será concretizado. A todos que se dedicaram no projeto só DVD, aos torcedores que fizeram parte deste momento, a todos que abraçam nossas ideias, o meu muito obrigado”, agradeceu .

Homenagens

Anterior ao show, o presidente Babá Tupinambá e vice-presidente Jender Lobato prestaram homenagens à instituições e torcedores do Caprichoso, dentre eles o Instituto Ganga Zumba, a João Vieira, representando o Quilombo do Barranco de São Benedito, aos 30 anos de fundação do Movimento Manaus, a Troup, Raça Azul, FAB de Manaus e Comenda de mbaixadora do Boi Caprichoso em Santarém (PA), Sônia Maria.

Chegada do Boi

A semana azul encerrou neste domingo com a chegada do Boi Caprichoso no Curral Zeca Xibelão. O evento já é tradicional. A concentração foi em frente a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Parintins, às 20h, seguindo pela Avenida Amazonas e rua Gomes de Castro. No Curral foi dada a largada a temporada de ensaios, com a apresentação da Marujada de Guerra e todos os itens oficiais.

Texto: Assessoria Caprichoso

Fotos: Glenda Dinely e Arleilson Cruz