O Sócio do Boi Caprichoso receberá a partir da próxima segunda-feira o DVD: “Sabedoria Popular: Uma revolução Ancestral”, o produto audiovisual do Bicampeonato começa a ser entregue aos sócios que estiverem em dia com as mensalidades.

O anúncio foi feito nesta manhã pelo presidente Babá Tupinambá. Os dvds serão entregues nos centros de atendimento aos sócios em Parintins e Manaus.

Comunicação do Boi Caprichoso