Caprichoso e Garantido iniciam disputa pelo título nos 30 anos do Bumbódromo

Touro Negro abre as apresentações do 53º Festival Folclórico de Parintins às 21h30, enquanto Garantido vai fechar a primeira noite do evento

A partir das 21h30 desta sexta-feira começa um dos maiores espetáculos a céu aberto do Planeta. Quando o portal principal do Bumbódromo abrir, para a entrada do Boi Caprichoso, começa oficialmente o 53º Festival Folclórico de Parintins e a disputa entre duas das mais icônicas associações folclóricas do mundo.

De um lado, o Garantido traz para a arena o tema “O Auto da Resistência Cultural”, contando, de acordo com sua Comissão de Arte, a luta de resistência dos povos que compuseram a identidade do povo brasileiro.

Já o Boi Caprichoso aposta em “Sabedoria Popular – Uma Revolução Ancestral” para fazer, segundo seu Conselho de Arte, uma “revolução ancestral folclórica-operística no Bumbódromo”.

Neste sexta, dia 29, é o “Diamante Negro” que abre a noite de Festival e o Garantido encerra; sábado e domingo é o Boi da Baixa do São Joséque abre para o encerramento do Caprichoso. CLIQUE AQUI PARA VER COMO ASSISTIR AO FESTIVAL.

Cada associação folclórica tem 2h30 para se apresentar em cada noite, com intervalos de 30 minutos entre uma e outra. Uma comissão composta por 10 jurados vai avaliar 21 itens. A torcida é um desses itens, e responsável por uma das maiores particularidades do evento: enquanto um boi se apresenta, a torcida do boi “contrário” (como é chamado o adversário) fica calada, e qualquer manifestação gera perda de pontos que podem decidir o Festival Folclórico.

Economia

A disputa dos bois-bumbás só não é maior do que os holofotes e, principalmente, os benefícios que o Festival traz para a cidade, aquecendo a economia local, gerando renda e, felizmente, emprego para a mão de obra parintinense.

Segundo números da Prefeitura de Parintins, os dois bois, juntos, empregam cerca de 1.500 trabalhadores neste período bovino. E há, ainda os investimentos para a melhoria viária de Parintins, que ganhou canteiro de obras em locais como a avenida Nações Unidas, que foi asfaltada, e o Bumbódromo. O Governo do Estado anunciou um aporte de R$ 60 milhões em investimentos para a cidade.

A grande expectativa é que a Ilha Tupinambarana receba cerca de 100 mil visitantes de todo o mundo, no que é esperado, pelas autoridades e organização, para ser o “maior Festival Folclórico de Parintins de todos os tempos”.

“Queremos o maior dos maiores festivais folclóricos de Parintins”, declarou o prefeito Bi Garcia.

O governador Amazonino Mendes, que em 1988 também era chefe do Executivo Estadual e inaugurou o Bumbódromo, está na cidade para o primeiro e segundo dia do Festival. Ele manifestou sua alegria com a realização do evento: “Esta festa é emblemática. Faço votos que a alegria domine o coração das pessoas. Quero receber um banho de emoções promovidas pelos bois Caprichoso e do nosso Garantido. Quero compartilhar com vocês o orgulho de ter um povo tão inteligente e amável como o parintinense. Um boi não existe sem o outro: eles se amam, não se detestam”.

Paulo André Nunes/acrítica.com/Parintins (AM)