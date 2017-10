Caprichoso divulga DVD nas redes sociais, com humor e irreverência

A assessora de imprensa do Boi Caprichoso, Katiuscia Ferreira, postou na sua rede social mensagem alusiva ao lançamento do dvd do campeão do festival 2017 que logo caiu no gosto da imensa galera azulada, pois aguça a rivalidade entre os bumbas de Parintins.

Ei, contrário tu tem DVD???

Hã? Não? Que pena 😂 😂

Pois é, o Boi Caprichoso é campeão do Festival de Parintins e tem o DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”.

“Trata-se de uma megaprodução que reuniu os artistas caboclos de nossa terra. Esforço conjunto onde eu e Jender trabalhamos incansavelmente para entregarmos mais este produto a nossa Nação.Fomos cobrados, pressionados, enfrentamos alguns problemas, mas de uma coisa tenham certeza não ficaríamos sem este produto que ficou maravilhoso e como para o Boi Caprichoso o Festival de Parintins é o ano todo a produção já está a venda”, disse o presidente Baba Tupinamba.

Disco Laser – Rua Henrique Martins e Avenida 7 de setembro.

Livraria Leitura – no Amazonas Shoping

Loja Encanto Amazônico – No aeroporto Eduardo Gomes

No Escritório do Caprichoso em Manaus – no terceiro piso do prédio da Radio Rio Mar ao lado do Teatro Amazonas.

Em Parintins – Na Loja Vitrine Azul, a Loja Oficial do Boi Caprichoso.

O DVD será comercializado ao preço de R$ 25, para o sócio com mensalidade desatualizada R$ 20 e para o sócio que estiver com sua mensalidade em dia até este mês de outubro, receberá o DVD gratuitamente.

É o Boi Caprichoso unido, forte, vitorioso e com DVD.

#UnidosSomosMaisFortes

#Caprichoso2018

#SabedoriaPopular

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte:face Katiuscia Ferreira