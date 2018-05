Caprichoso conclui concretagem de área externa do galpão para montagem de alegorias

Condutores de veículos são orientados por barreiras da Polícia Militar a desviar para ruas adjacentes ao galpão de alegorias, enquanto obra segue ritmo acelerado.

A construtora Santa Rosa intensifica o cronograma estabelecido com a diretoria do Boi-Bumbá Caprichoso para concluir a concretagem da área externa do galpão central de alegorias, utilizado como depósito de resíduos sólidos até o ano de 2016. O trabalho está em ritmo acelerado para acomodar os módulos alegóricos e desobstruir a Rua Barreirinha, interditada com barreiras da Polícia Militar. Com a sinalização, os condutores de veículos são orientados a desviar pelas ruas adjacentes ao galpão de alegorias.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, compreende as reclamações dos condutores de veículos e pede a compreensão da população, enquanto os trabalhos de concretagem estão em andamento para conclusão. “A frequência de chuvas atrapalhou a execução dos serviços por parte da construtora. Ano passado, começamos a concretagem dessa área de expansão do galpão. Esperamos que o tempo possa colaborar para concluirmos a obra e tirarmos as alegorias da rua”, esclareceu o dirigente.

O administrador de galpão, Jofre Lima, explicou que a diretoria do Caprichoso está preocupada com a liberação do trânsito na Rua Barreirinha o mais rápido possível, mas justifica que a obra de concretagem se prolongou, em virtude das chuvas. “O presidente Babá Tupinambá iniciou uma grande obra, quando foi erguido o muro para cercar a área externa e constrói o piso de concreto. No entanto, o tempo não colaborou com o projeto. Com a área concretada, todas as alegorias serão finalizadas dentro do galpão”, declarou.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre