Caprichoso comercializa selos para produtos licenciados 2018

Empresas, malharias e comerciantes já podem procurar o escritório do Boi Caprichoso para adquirir o selo dos produtos licenciados 2018.

Desde 2017, a gestão do Presidente Babá Tupinambá e do vice Jender Lobato, trabalham no combate à pirataria e uso indevido da imagem e logomarca do bumbá. O Caprichoso foi o primeiro a inovar e acreditar que é possível mais respeito com a Associação e seus produtos.

A representante comercial da logomarca em Parintins, Carla Picanço, considera o resultado do ano passado positivo. “Como era novidade muita gente não sabia da inciativa, mas na hora da fiscalização acabavam comprando os selos, assegurando a compra dos produtos licenciados”, ressalta.

Ela alerta aos vendedores de canecas, copos e outros produtos também pagam uma pequena porcentagem à Associação.

A fiscalização acontecerá no mês de junho, no período do Festival. “Muita gente que comprou ano passado já está procurando o escritório para comprar os selos de 2018”, informa.

A venda dos selos acontece nos horários de 8:00h às 12:00 e de 14:00 às 18:00h, no escritório central, sito a Rua Silva Meireles e as pessoas que desejarem adquirir informações podem ligar para o telefone (92) 99314-3786.

O Presidente Babá Tupinambá, considera um avanço para a Associação, uma vez que o selo é que faz um controle na comercialização dos produtos. “É nosso compromisso zelar pela marca Caprichoso por isso é preciso a conscientização dos vendedores de produtos no Festival”, disse o presidente.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre

(092) 99173 – 9585