Caprichoso comemorou dia das Mães com festa no Zeca Xibelão

Avant-première do DVD “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, o rufar dos tambores da Marujada de Guerra, com a participação especial do ex-apresentador Júnior Paulain, e sorteio de muitos prêmios marcaram a comemoração do “Dia das Mães”, no curral Zeca Xibelão, em Parintins, na noite do dia 12 de maio. A programação começou às 21 horas com a exibição do produto audiovisual final.

O Ensaio Show, em homenagem às mamães azuladas, teve início às 23 horas com Júnior Paulain e Márcio do Boi.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, e o coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, comemoraram o resultado do DVD, aprovado pelas mães. “Antecipamos a Avant-première para essa data tão especial, tão simbólica e de reconhecimento. Nossa felicidade maior é sentir que as mães gostaram desse presente. As mães são nossas grandes inspirações e alicerces em todos os nossos projetos pessoais. E a nossa festa para elas foi justamente a Avant-première com Ensaio Show e sorteio de prêmios. O meu muito obrigado e parabéns a todas as mães”, disse o presidente.

O coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, afirmou que o tema do Caprichoso este ano também faz referência à figura materna, no contexto da toada “Terra – Mãe Ancestral”, uma reverência aos diferentes nomes ao redor do planeta terra. “Delas, vêm a sabedoria do criar e do cuidar. Isso por si só já se configura como revolução ancestral. As mães, em todas as culturas, são pilares da formação humana e disseminadoras dos conhecimentos populares. Hoje, em forma de toada, prestamos uma singela homenagem”, adiantou Nakanome.

O sentimento de confiança no bicampeonato entrou no clima da apresentação de Júnior Paulain, quando cantava as toadas em homenagem às mães. “Vocês não sabem a alegria que é poder cantar para às mães nesse lugar, onde cresci ao ritmo das toadas. A gente sente um friozinho na barriga toda vez que reencontramos a nação azul e branco. Sentimos a segurança da galera que dança e canta as nossas toadas. Entrei no palco com a minha mãe, Dona Regina Paulain, no coração. Minha mãe é minha energia viva e presente sempre comigo. Em nome dela, parabenizo todas as mães azuladas”, declarou.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre