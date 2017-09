Caprichoso apresenta seu tema para 2018 – Sabedoria Popular: Uma revolução ancestral

Mais uma tacada de mestre do presidente Baba Tupinambá, que apresentou aos sócios e imprensa o tema rumo ao bicampeonato no próximo ano.

Quando os tambores do tempo anunciaram que o paraíso amazônico, seria a pátria dos mil povos, a ancestralidade indígena, ora revolta, outrora calma abriu-se, para receber as marcas étnicas que iriam assinalar para sempre a nossa identidade cultural. culturalmente, somos todos índios, portugueses, imigrantes, asiáticos, africanos, somos mestiços, carregamos em nossa alma um pouco de cada éthos, amalgamados em saberes ,crenças, costumes e tradições diversas, banhadas num rio de resistência que carrega em sí a bravura de “mil heróis” e sacramentada em uma arte, capaz de revolucionar através do belo a simplicidade de uma pacata cidade, que ousou um dia sonhar e através da inventividade criativa de seus artistas, transformou um boi de pano, em um ícone revolucionário, contra a impiedosa horda de devastação imposta pela processo de colonização, a marginalização da arte popular em detrimento de um olhar artístico eurocêntrico e pela preservação da floresta e suas populações tradicionais,..

É nesta atmosfera multicultural, que o boi caprichoso , afoita –se na montagem de um espetáculo onde a tríade sugere uma nova viagem com os protagonistas que aqui estavam e os que aqui chegaram com nova dramaturgia para uma identidade regional, rica por ser diversa e aberta ao diálogo universal ,afirmando ao mundo que a sabedoria cultural do seu povo, transformou-se numa arma potente, capaz de promover revolução, cheia de esperança, que decanta há mais de 100 anos o folclore do povo amazônica, as suas constantes lutas pela preservação e belezas naturais e acima de tudo a resistência dos povos indígenas, nossos ancestrais.

Carlos Frazão/JI

Fonte: Conselho de Arte Boi Caprichoso

