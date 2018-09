Cantor do Caprichoso é internado e bumbá pede que torcedores se unam em oração

Tweet no Twitter

Integrante do time de backing vocals do Touro Negro, Luciano Brasil está hospitalizado em Manaus depois de sofrer uma convulsão (Reprodução)

O músico Luciano Brasil, cantor e integrante da banda oficial do Caprichoso na Arena do Bumbódromo, está internado em Manaus com um “estado de saúde que inspira cuidados”, informou o Caprichoso em suas redes sociais.

A reportagem apurou que Luciano Brasil sofreu lesões cerebrais por conta de uma convulsão e está internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital da capital amazonense. Na nota divulgada nas redes sociais, o Caprichoso pede que seus torcedores estejam unidos “em oração para a rápida recuperação do artista”.

Luciano é parintinense, criado na Francesa, reduto azulado de Parintins e de família musical. O pai e o tio, Aluísio e Geraldo Brasil, eram integrantes da banda Canto da Mata, que fez sucesso em todo o Amazonas nos anos 1990. Ele teve uma passagem pelo Garantido, retornou ao Caprichoso em 2017, para se apresentar em ensaios e integrar o time de backing vocal do bumbá na Arena.

