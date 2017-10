Candidatas a Rainha do Peladão fazem ensaio

Com vocês, as rainhas Nathália Sousa, Sarah Andrade e Marta dos Santos… Ufa! Nem dá pra respirar direito. Acelera aí, moçada!(Foto:Evandro Seixas)

O que acelera o coração de uma rainha do Peladão? Não, não é apenas o ronco dos motores das motos em um ensaio fotográfico, o sonho de ser a rainha do maior campeonato de peladas do Mundo, a torcida e os jogos também elevam a emoção das musas.

“A emoção de saber que tem uma torcida imensa te apoiando. Você estar ali competindo com meninas maravilhosas é emocionante também, principalmente quando eu lembro que estou representando o time, minha faculdade, a comunidade… representando todo mundo”, disse a rainha do Amazonas Torpedo, Sarah Andrade, que participa pela segunda vez do concurso.

A primeira participação dela foi em 2015 quando chegou entre as cinco mais belas do Peladão e neste ano, promete vir para ficar com a coroa. “Na última vez eu não fui muito com vontade de vencer, fui mais para participar e conhecer. Eu adorei a experiência. Da outra vez não sabia me expressar direito, era muito na minha, não me entrosava e agora, pelo fato de estar na área de jornalismo isso fez eu me soltar mais e acredito que este ano estou mais preparada”, contou.

Para a rainha do Unidos da Puraquê, Marta dos Santos, o coração acelerado é por conta do misto sonho/realidade de estrear no concurso.

“Tudo o que a gente vai passando no Peladão: inscrição, as seletivas… isso deixa o coração acelerado. Fiquei bem emocionada porque sempre quis entrar”, disse a rainha que confessou ter ficado famosa no bairro. “Tem mais gente mandando convite no Face, Instagram. Sempre vou nos jogos e as pessoas passam para tirar foto comigo”.

Quem também sonha em ficar conhecida é a rainha Nathália Sousa, do Chape Alvorada. “É a primeira vez que participo do Peladão. Espero muito entrar no reality e sei que se entrar vou ter muitas oportunidades quando sair de lá”, disse a rainha que contou que a aceleração no coração é quando ela está com a família.

Perfil

Nome: Sarah Andrade

Time: Amazonas Torpedo

Idade: 21 anos

Altura: 1.66

Signo: sagitário

Hobby: praticar esportes

Perfil

Nome: Nathália Sousa

Time: Chape Alvorada

Idade: 21 anos

Altura: 1.67

Signo: Sagitário

Hobby: ir ao cinema

Perfil

Nome: Marta dos Santos

Time: Unidos da Puraquê

Idade: 19 anos

Altura: 1.62

Signo: escorpião

Hobby: Treinar técnicas de maquiagem

