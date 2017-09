Campeonato Parintinense de Futsal Interbairro inicia confrontos da semifinal nesta terça-feira

Tweet no Twitter

Tem início nesta terça-feira, 05, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, os jogos da semifinal do Campeonato Parintinense de Futsal Interbairro. Divididas em dois confrontos, a rodada do dia 5 é válida pelos jogos de “ida” dessa fase decisiva.

As competições iniciam às 18h com os confrontos do naipe feminino, entre: Santistas x Real Parintins e Unidas pela Bola contra Atlético Camisa 10, seguido pelos jogos masculinos da categoria master: Labaredas Futsal (Bombeiros) versos Arena Brito futsal e A. A. Marinho encarando o Vasco Parintins.

Após, acontece a disputa principal entre: Peladeiros x DNA Futsal e a única equipe invicta na competição, Santa Clara Bacuri enfrentando o União Unopar. “Todo jogo é uma decisão. As equipes semifinalistas estão reforçando seus elencos e trazendo grandes jogadores para a disputa como Jorginho Parintins, Cristian Silva (Biricica) e Dionísio Júnior (Júnior Lacraia), abrilhantando ainda mais a busca pelo título”, destacou o coordenador do evento esportivo, Beto Pupunha.

Beto relembra que “a semifinal segue o mesmo critério da fase anterior, disputada em dois jogos sem vantagens de gols para a segunda partida que acontece na quinta-feira, 7”.

Pupunha convida a todos os amantes do futsal parintinense a prestigiarem o evento e informa que os ingressos custam R$ 3,00 e estarão a venda na bilheteria do ginásio de Esportes a partir das 18h.

Kedson Silva/JI

