Campeonato de Master: Nacional e Amazonas saem na frente rumo a final Parintins-AM

No primeiro confronto da semifinal do Campeonato de Master ‘Quem ganha com isso é Parintins’ disputado nesta sexta-feira (02) no estádio Tupy Cantahede, as equipes de Nacional e Amazonas venceram e deram um importante passo rumo a final da competição. No primeiro jogo, o experiente time do Nacional derrotou a equipe da Barreira do Andirá pelo placar de 2 a 1, com gols de Brasília e Adson Torpedo. “Não foi um jogo fácil, a Barreira tem um grande time. Aproveitamos as oportunidades de gols e conseguimos sair com a vitória. Não tem nada ganho e agora vamos treinar visando o segundo jogo”, destacou o atacante Torpedo, autor do gol da vitória. Para o jogo de volta que acontece na próxima sexta-feira, 09, o Tricolor de Aço precisa somente de um empate para se classificar. Para a segunda partida, a equipe do Barreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar.

Na outra semifinal, o elenco do Amazonas que é a base da Seleção Parintinense campeã da Copa dos Rios em Manaus, levou a melhor no clássico contra a equipe do Sulamerica de Caçapava e Nilo Filho e goleou por 4 a 1, com gols de Pelezinho, Bode gol e Rony Franco (2x). “Fizemos um grande jogo e saimos com a vitória. Apesar da goleada sabemos que não tem nada ganho e vamos para a segunda partida da semifinal novamente para vencer”, disse o jogador Rony Franco autor de dois dos quatro gols da vitória.

Com o resultado positivo, o Rubro Negro de Parintins se classifica para a final na segunda partida, podendo perder até por dois gols de diferença que se classifica para a final.

Kedson Silva/JI