Campeões brasileiros desfilam em carro aberto pelas ruas da Ilha

Em reconhecimento a conquista das medalhas de ouro e bronze nos Jogos Escolares da Juventude, JEJ, que aconteceu em Curitiba-PR, os alunos/atletas do futsal do Colégio Nossa Senhora do Carmo (ouro) e handebol da Escola São José Operário (bronze) desfilaram em carro aberto em uma das viaturas do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade na manhã desta segunda-feira, 26.

As homenagens aos campeões iniciaram na praça do Sagrado Coração de Jesus e se estendeu com o translado por vários pontos da cidade, principalmente em frente de escolas e centros infantis com faixas, cartazes, palmas e gritos de campeão.

Segundo a gestora do Colégio Vicentino que solicitou o apoio dos Bombeiros, Irmã Maria Iracema,”isso é o mínimo que podemos fazer por esses atletas que são os melhores do Brasil. Estou muito orgulhosa de todos eles”.

Os alunos/atletas chegaram em Parintins na manhã de domingo, 25, e almoçaram, ofertado pelos pais, no hotel Amazon River. “Estou muito feliz e agradeço a todos que nos ajudaram nessa conquista, principalmente a minha família. Esse é um momento único, difícil de explicar o que estou sentindo”, disse o atleta Rogério Nogueira autor dos dois gols da final que rendeu o título estudantil brasileiro ao Amazonas”.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários