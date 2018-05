CAMPEÃO BRASILEIRO ESTREIA COM GOLEADA NO JEP’s

O atual campeão brasileiro no futsal infantil, Colégio Nossa Senhora do Carmo, estreou nos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018, goleando pelo placar de 04 a 02 com três gols de Luiz Rogério Nogueira e um de Flávio Mota a Escola Municipal Aderson de Menezes. A partida aconteceu na tarde de domingo (06/05) no ginásio de esportes Elias Assayag. “Estou muito feliz por ter feitos gols e agradeço principalmente a Deus e ao treinador Zinho pela oportunidade de participar de mais uma edição desses jogos. Apesar de sermos os atuais campeões nacionais, com humildade, estamos focados em construir mais uma história vitoriosa que começa com a conquista desses jogos, porque o Brasileiro de 2017 só pode ser lembrado”, destacou o artilheiro Luiz Rogério Nogueira.

Sobre a estreia da equipe infantil que busca o bicampeonato no JEP’s, o treinador Zinho Inomata ressalta que “trabalhamos bastante e estamos na expectativa de onde a nossa equipe pode chegar novamente. Apesar da goleada, sabemos que toda estreia não é de forma que a gente espera, mas graças a Deus jogamos bem e saimos com a vitória”. Ele acrescenta que apesar da equipe renovada com relação ao ano passado, “sabemos das dificuldades para conquistar o que conquistamos ano passado. Estamos muito longe disso, mas é sempre bom sonhar e ter o pé no chão para que tudo deia certo novamente”, disse.

O tetracampeão estadual no handebol infantil masculino da Escola São José Operário, também estreou vencendo com placar apertado a equipe do Dom Gino por 14 a 13 no ginásio de esportes Elias Assayag.

Outros Resultados do quinto dia de competição das modalidades coletivas no JEP’s

Handebol Inf. Fem: CETI 05 x 04 Dom Gino.

Futsal Inf. Masc: Irmã Cristine 03 x 02 CETI.

Futsal Juv. Fem: Dom Gino 03 x 00 Luiz Gonzaga.

Futsal Juv. Masc: CETI 04 x 02 Luiz Gonzaga.

Jogos de segunda-feira (07/05): Vôlei de Praia;

> 8h: Inf. Masc – Carmo x GM3;

> 8:3oh: Inf. Masc – CETI x GM3;

A programação dessa modalidade continua no período da tarde a partir das 14h com as semifinais.

No Ginásio

> 13h: Fut. Inf. Fem – Geny Bentes x CETI;

> 13:35h: Fut. Inf. Masc – São José x Charles Garcia;

> 14:10h: Fut. Inf. Masc – Aderson x Geny Bentes;

> 14:45h: Fut. Juv. Fem – GM3 x Brandão;

> 15:25h: Fut. Juv. Masc – Brandão x Geny Bentes;

> 16:10h: Fut. Juv. Masc – São José x Luz do Saber;

> 16:50h: Hand. Juv. Fem – Bosco x GM3;

> 17:35h: Hand. Juv. Masc – GM3 x Bosco;

Na Escola Tomaszinho Meireles (GM3): Voleibol

> 16:30h: Inf. Fem – Irmã Cristine x GM3;

> 17h: Inf. Masc – GM3 x Irmã Cristine;

Kedson Silva/JI