CAMPEÃ DO JEP’s NO FUTSAL INFANTIL FEMININO, ESCOLA GENY BENTES REPRESENTARÁ PARINTINS NO PÓLO III

Depois de muita garra e entrega dentro de quadra em busca da vitória, a Escola Estadual Geny Bentes superou o favoritismo da equipe do CETI/Gláucio Gonçalves nesta segunda-feira (07 de maio) no ginásio de Esportes Elias Assayag e sagrou-se campeã na categoria infantil feminino do XXXIV Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018. Com o título local, a equipe escolar representará Parintins na disputa do Pólo III que acontece de 24 a 29 de maio na cidade (sede).

Em um jogo emocionante, a partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal. O feito inédito da escola do bairro Djard Vieira foi conquistado nas penalidades, após a vitória por 2 a 1. “Me sinto muito orgulhosa de ver essas alunas se destacando e saindo vitoriosas de uma competição. São crianças de 7° e 8° ano que moram nos bairros periféricos do Itaúna I e II, bairro da União, Pascoal Allágio e das comunidades Parananema, Macurany e do Aninga que aproveitaram a oportunidade para construir esse feito”, destacou a professora da escola Sandra Helena.

Ela ressalta que a conquista é fruto de muita dedicação por parte das meninas aos treinamentos e a união dos parceiros ( Sidnei e Nataliane), dos pais que acreditaram e investiram na compra dos equipamentos, a gestora da escola e a todos que ajudaram direta e indiretamente para que essa conquista inédita acontecesse. “Vamos retornar aos treinamentos na quarta-feira para aprimorar mais a nossa técnica e tática de jogo, agora visando lutar pelo título do Pólo III”, salientou.

A professora desabafa sobre as dificuldades sobre as condições do espaço para treinamento e comenta que “as crianças adoram a escola e esperam ansiosas a construção de uma quadra coberta a qual saiu do pacote de obras do governo no ano passado (2017) e reafirmado para ser construída esse ano”.

Kedson Silva/JI