Campanha Outubro Rosa em Parintins

Após a Santa Missa, o bispo diocesano Dom Giuliano Frigeni participou da Iluminação Rosa da catedral de Nossa Senhora do Carmo, com a subsecretaria de saúde Daizes Pimentel e equipe da SEMSA.

Parintins abriu oficialmente campanha Outubro Rosa na noite desta terça feira, 10. A Prefeitura de Parintins ampliou a oferta de mamografias e exames do colo do útero, entre outros serviços.

“A gestão do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros incentiva a nossas mulheres a buscarem a prevenção e com isso, caso necessário, o tratamento terá maior chance de sucesso”, destacou a subsecretária Daizes Pimentel.

Texto/Foto: Marcio Costa/SEMSA

Postado por Carlos Frazão/JI