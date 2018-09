Campanha de Rossy Amoedo ganha as ruas

As ideias, propostas e credibilidade do empresário e artista plástico Rossy Amoedo chegam às ruas e são recebidas com entusiasmo pela população. Rossy atende um pedido constante nas redes sociais para visitas pessoais.

Esta semana Rossy visitou, em Parintins, os bairros União, São Benedito, Centro e a comunidade do Macurany. A jovem moradora da União, Thaís Martins, 19, disse estar confiante nas ideias de Rossy. “Eu confiei nas palavras dele. Ele é um homem de confiança. Gostei do que ele falou sobre emprego e UBS nos bairros”, destacou.

Na comunidade do Macurany, Ramal do Apolônios, Rossy foi recebido com festa e até apresentação de quadrilha folclórica. O líder comunitário, Roberto Apolônio, acredita que Rossy Amoedo representa o povo na Assembleia Legislativa do Amazonas. “Ele é uma pessoa decente que pode fazer muito por nós. Rossy é o nome ideal para ser nosso deputado estadual”, afirmou.

O morador do Pascoal Allágio, Eleandro Cabral, 32, trabalha com cerca de mil pessoas em projetos sociais. Ele também recebeu a visita de Rossy e afirma que tem potencial para ser deputado do Amazonas. “Ele seria um representante nosso na Assembleia. Estamos precisando de uma força, um braço nosso na bancada da Assembleia”, ressaltou.

Para as eleições 2018, Rossy formatou uma agenda de visitas em diversas cidades amazonenses. “Nesses lugares, a única coisa que deixo são minhas palavras sinceras. Não vou prometer o que não posso cumprir, apenas apresento minhas propostas, ideias e, principalmente, minha força de vontade em ajudar o Amazonas”, finalizou.

Assessoria do candidato Rossy Amoedo