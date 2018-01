Campanha de doação de sangue para o Carnaval de Parintins tem grande procura

Tweet no Twitter

A campanha “Carnavida – Doe sangue, Doe Vida” para atender a demanda do Carnailha de Parintins arrecadou até essa terça-feira (30) um total de 70 bolsas, de uma meta prevista de 100 bolsas. Nesta semana, o Banco de Sangue Amílcar Monte Rey entregou camisas da campanha aos voluntários.

A entrega do brinde é segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, uma forma de prestigiar aqueles que atendem ao chamado da instituição e ajudam o próximo. “Vale ressaltar mais uma vez a participação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros no apoio a essa campanha que já é um sucesso”, disse o secretário.

Além da camisa oficial da campanha, os doadores tem direito a um lanche reforçado após o procedimento de doação.

A diretora do banco de sangue, Eliana Castro informa que Parintins tem uma ampla demanda durante o período carnavalesco e ainda é responsável pelo abastecimento de sangue dos municípios vizinhos. ” Conclamamos todos a participar dessa reta final da nossa campanha já agradecendo aos que estiveram conosco com esse ato de solidariedade”, enalteceu.

