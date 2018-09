Campanha de Amazonino e Alfredo recebida no interior – Em dois dias, caravana visita seis municípios

A Caravana do governador Amazonino, Rebecca Vice e Alfredo Senador foi recebida com muita festa e entusiasmo nos municípios de Nhamundá, Silves e Itapiranga.

“No sábado, visitamos Autazes, Caapiranga e Anamã. Só neste final de semana fomos a seis municípios. É muito estimulante ver que nossas candidaturas estão cada vez mais fortes tanto na capital quanto no interior”, disse Alfredo Nascimento.

“Assumimos compromissos de, no Senado, usar a força política para trazer recursos federais para o Amazonas e ajudar o governador Amazonino Mendes a fazer um governo histórico, recolocando nosso Estado nos trilhos do desenvolvimento econômico e social. No caso de Nhamundá vou ajudar Amazonino a instalar uma fábrica de cimento no município para explorar as reservas de calcário daquela região”, concluiu o candidato ao senado.

Assessoria do candidato