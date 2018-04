Campanha contra hipertensão em Parintins trabalha diagnóstico precoce

Está em andamento em todas as unidades básicas de saúde de Parintins, da cidade e interior, a campanha de prevenção e controle Hipertensão com tema “Eu sou 12 x 8”. A campanha da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, Gerência de Hipertensão e Ministério da Saúde, busca rastrear as pessoas que não sabem que são hipertensas para diagnóstico precoce da doença, tendo em vista que a hipertensão é uma doença silenciosa e muitas pessoas desconhecem ser portadoras da enfermidade.

A campanha “Eu Sou 12 por 8” foi desenvolvida pelo Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia para ajudar os brasileiros a viverem mais e com muito mais saúde.

Segundo a enfermeira Darlan Valério, gerente do Programa De Hipertensão e Diabetes, a estimativa é que em Parintins existam pelo menos 8 mil hipertensos, porém atualmente, no banco de dados do SUS, existem aproximadamente 4000 pessoas com diagnóstico de hipertensão, ou seja 4000 ainda estão sem diagnóstico. “É fundamental que essas pessoas saibam o quanto antes, para que possam se tratar e evitar problemas muito maiores”, disse.

Ela informa que a campanha segue até o dia 27 de abril e que todas as ações contam com o apoio da Prefeitura de Parintins, por meio do prefeito Bi Garcia e da Secretaria de Saúde com secretário Clerton Florêncio Rodrigues e da subsecretária Daízes Pimentel.

Sessenta mulheres de Parintins são beneficiadas com consultas de mastologista

Sebastião Marden. O profissional consulta em um final de semana de cada mês na cidade 60 mulheres que têm a consulta agendada na Central de Regulação do Município localizada no Hospital Jofre Cohen.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, o cuidado com a saúde da mulher tem sido uma das prioridades na gestão do prefeito Bi Garcia, tanto é que desde o início da sua terceira gestão, trouxe de volta a Parintins os trabalhos de Sebastião Marden.

“Nós temos este profissional de renome em todo o Amazonas e que tem realizado trabalhos importantes de prevenção ao câncer e de encaminhamento ao tratamento de forma célere”, avaliou.

O secretário informou ainda que atualmente está em Parintins numa parceria com a Prefeitura, Secretaria de Saúde, SESC, a Unidade Móvel Sesc Saúde Da Mulher, oferecendo mamografias além de preventivos, de forma gratuita, as cidadãs do município.

