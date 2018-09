Campanha com propostas e honesta é prioridade para Juscelino

“É com campanha limpa, campanha honesta que peço o voto do trabalhador”, com essas palavras o candidato a Deputado Estadual, Juscelino Melo Manso (PSB), iniciou os trabalhos dessa semana.

Cercado por fiéis apoiadores, Juscelino cumpriu agenda, neste domingo, nas comunidades do Maranhão, Santo Antônio do Tracajá E Vila Amazônia, onde discutiu suas propostas e foi aclamado pela população.

Na manhã desta segunda-feira, o candidato iniciou os trabalhos de campanha, levando suas propostas até o eleitor, no centro de Parintins. Na semana decisiva para a conquista de votos, Juscelino mostrou garra e força de vontade para representar o interior do Amazonas. “Não é fácil enfrentar nossos adversários com tanta força econômica. Mas estamos aqui para o que der e vier. A hora é essa. Nós não podemos e não devemos errar agora. A luta diária é para o benefício de todos. Peço uma oportunidade para trabalhar pelo Amazonas”, enfatizou.

Durante a tarde, no Palmares, a doméstica, Varderleia Souza, ressaltou a importância de analisar as propostas para escolher o melhor representante. “Realmente precisamos tirar do poder esses que já estão lá. O que eles tinham que fazer já fizeram”, afirmou.

Nesta quarta-feira, às 19h00, o candidato participa do debate eleitoral promovido pela representação discente do ICSEZ – UFAM, no auditório da instituição.

Texto e foto: Assessoria