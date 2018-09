Caminhada de Juscelino Manso ganha as ruas da comunidade do Caburi

A semana começou agitada para o candidato ao cargo de Deputado Estadual, Juscelino Melo Manso pelo (PSB). Nesta segunda feira, esteve na orla da Francesa com os trabalhadores daquela área e no meio do povo, discutiu sobre os problemas rurais com a população presente. “Intransitável a estrada que vai da Vila Amazônia até o Brasil Roça, chega no Santa fé pra lá, já fica impossível você andar, porque já tem uma lagoa. Saímos seis horas da manhã da Vila Amazônia e quando chegamos no Brasil Roça já era mais de dez horas da manhã. Uma vergonha isso. O povo precisa de estrada, precisa de incentivo para o setor primário”, declarou Juscelino.

Rosária Maciel, moradora da comunidade Boa Esperança do Zé Açu, que relatou já conhecer o trabalho do candidato, quando vereador, ficou feliz com ao ouvir o discurso de Juscelino. “Eu gosto dele, tenho simpatia. E agora ele tá falando da estrada do Brasil Roça, que é uma calamidade. A gente tem uma esperança”, relatou Rosária.

Nesta terça-feira, o candidato cumpriu com a agenda na comunidade do Caburi, onde caminhou pelas ruas pedindo o voto consciente dos moradores. Juscelino apresentou suas propostas de governo e recebeu uma aceitação significativa para sua candidatura. O candidato finalizou a caminhada agradecendo as manifestações de apoio que recebeu por onde passou. “Tivemos uma aceitação fantástica das pessoas, extremamente receptivas e carinhosas, estou muito feliz com esse resultado. Agradeço a todos pelo apoio”, comentou.

A agenda do candidato segue nesta quinta-feira às 17h00 no bairro Itaúna l.

