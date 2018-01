Câmera GoPro é encontrada com fotos do Festival de Parintins em Copacabana

Tweet no Twitter

Responsável por guardar a câmera está a procura do dono, que ele suspeita que seja amazonense. Aparelho foi achado um dia após festa de Réveillon na cidade (Foto: Divulgação)

Uma câmera digital GoPro com fotos do Festival de Parintins foi encontrada na praia de Copacabana e o responsável por guardar a câmera está a procura do dono, que ele suspeita que seja amazonense.

O material foi encontrado por um biólogo marinho que fazia vídeos sobre o lixo na praia na tarde dessa segunda-feira (1). No aparelho, fotos do possível dono, identificado somente como “Fernando” podem ajudar a localizá-lo. Uma campanha no Facebook foi criada para achar o responsável da câmera.

Segundo o biólogo Ricardo Gomes, o aparelho foi achado por ele por volta das 10h30, no Posto 6 da praia de Copacabana.

“Eu fui mergulhar na praia para fotografar o lixo das oferendas de Iemanjá. Vi que a corrente tinha levado boa parte do lixo. Foi quando vi o cabinho da GoPro pra fora. Ela estava novinha. Acredito que ele usou pela primeira vez e perdeu”, disse o biólogo.

O biólogo, que tem dois filmes publicados sobre a poluição marítima, disse que conseguiu localizar fotos no aparelho após ter acesso ao arquivo da máquina.

Segundo ele, é muito comum no período de final de ano as pessoas perderem aparelhos do tipo na praia. Ele acredita que encontrar o dono da GoPro deve fazer a diferença nesse início de ano.

“Venho trabalhando com o mar há 20 anos, mostrando a biodiversidade marinha. O mar me deu tudo que tenho na minha vida, e uma coisa que aprendi nesses 20 anos é que a oportunidade que a gente tem de ajudar uma pessoa é o maior presente. Olhar pros outros e ajudar as pessoas faz com que a nossa vida se resolve sozinha. O meio ambiente está precisando. A melhor coisa para o planeta e para sociedade é olhar pro outro”, declarou.

Oswaldo Neto/acrítica.com