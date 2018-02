Câmara recebe Relatório de Gestão 2017 do SAAE Parintins

O Diretor do SAAE Nelson Campos entregou no dia 19 de fevereiro o Relatório de Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto referente ao ano de 2017 para a Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Parintins, Josiane Eleutério de Sousa. O documento detalha aos vereadores as ações implementadas visando o saneamento das finanças, redução da inadimplência, adequação da folha de pagamento e melhorias no sistema de abastecimento para oferecer e distribuir água de qualidade ao povo de Parintins.

Para Nelson Campos, transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos arrecadados pela Autarquia e sua correta aplicação é a tônica da administração do SAAE Parintins. Frisou a importância de permitir a transparência, o conhecimento e o acompanhamento da situação econômica financeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, principalmente por parte do Legislativo Municipal.

A Chefe de Gabinete da Câmara de Parintins, Josiane Eleutério de Sousa, agradeceu a iniciativa do Diretor do SAAE e frisou repassar cópias do documento a todos os vereadores. Ela informou ainda disponibilizar o Relatório para todo e qualquer cidadão parintinense interessado nas ações de transparência da Autarquia.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins