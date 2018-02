Câmara de Parintins inicia trabalhos em Plenário nesta segunda-feira (19)

A sessão ordinária terá início às 09h00min e a população em geral é convidada a participar da solenidade.

Os vereadores da Câmara Municipal de Parintins retornam nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, aos trabalhos parlamentares em Plenário. As atividades iniciam com a leitura anual da mensagem do Poder Executivo, momento em que o Prefeito de Parintins apresentará ao povo parintinense as propostas de trabalho para o ano de 2018.

Para Maildson Fonseca (PSDB), Presidente da Câmara, as expectativas para o início das sessões ordinárias são positivas, haja vista durante o recesso parlamentar os vereadores continuarem suas atividades. “Embora não tivéssemos sessões em Plenário, nós parlamentares realizamos viagens para a zona rural, visitamos os bairros da cidade, fiscalizamos obras e dialogamos com a população. Dessa forma, apresentaremos na Tribuna da Câmara todas as demandas identificadas nesse período”, frisou.

O vereador Telo Pinto (PSDB) destaca a importância dos cidadãos parintinenses estarem presentes nesta solenidade para identificar as obras e ações do Executivo voltadas ao bem estar do povo. Segundo a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS), o início dos trabalhos em Plenário sinaliza a responsabilidade do Legislativo com os anseios da população.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins