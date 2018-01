Calendário do Boi Caprichoso auxilia torcedores para a temporada 2018

Ensaios em áreas como Aninga e Parananema, além de duas edições do Boi de Rua, são as novidades no cronograma

Parintins (AM) – A organização, união e planejamento são marcas do Caprichoso na administração de Babá Tupinambá e Jender Lobato. Esta semana, o Conselho de Arte anunciou o calendário de eventos para a temporada 2018. A programação começa a ser executada a partir do dia 20 de fevereiro, com o ensaio da Marujada de Guerra, e tem conclusão no dia 20 de outubro, com o aniversário do Boi Caprichoso, com série de atividades planejadas pela diretoria.

Uma das principais novidades é o resgate das comunidades do Aninga e Parananema, onde moram a maioria dos integrantes da vaqueirada azulada, para o desenvolvimento do projeto “Caprichoso Itinerante”. Outro local a ser atendido pelo projeto é o bairro de Palmares, compromisso firmado com os torcedores daquela área da cidade. “Foi um compromisso de nossa gestão realizar o Caprichoso Itinerante que ratifica nossa associação como o boi de Parintins”, destaca Tupinambá.

Manaus também está no calendário do Boi Caprichoso, este ano, com a gravação do primeiro ato do DVD “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, no Teatro Amazonas, no dia 03 de março. A venda dos ingressos para o evento inicia na próxima segunda-feira, 29. Já a entrada dos artistas em galpão para a preparação do projeto bicampeão está prevista para o dia 03 de abril, mas um dia antes acontece a missa em ação de graças. O lançamento do CD e a gravação do DVD 2018 são previstos para o dia 21 de abril, no Curral Zeca Xibelão.

Dia das Mães, Tarde Alegre Infantil, Ensaios Técnicos de Arena, Caprichoso Itinerante, Lançamento do DVD, Festa dos Visitantes estão planejados no calendário de eventos da temporada 2018. Duas edições do Boi de Rua serão realizadas este ano, a primeira no dia 26 de maio, do Curral Zeca Xibelão até a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, e no dia 24 de junho, mesma data do lançamento do DVD “Sabedoria Popular: Uma revolução Ancestral”. “Temos ainda as três noites de apresentação na arena do Bumbódromo e no dia 02 de julho a Festa da Vitória no Curral Zeca Xibelão”, anuncia o vice-presidente Jender Lobato.

O coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, afirma que o planejamento do calendário do Boi Caprichoso também leva em consideração atrair turistas a conhecerem a Capital Nacional do Boi-Bumbá. “É necessário pensar nas pessoas que fazem o boi. Quem faz o boi? Quem faz o boi são os sócios, torcedores e as pessoas que moram fora de Parintins. Assim essas pessoas se antecipam para e comprar suas passagens. E assim poderão participar não apenas das três noites da festa, mas de todos os eventos que compõem o rito do boi-bumbá”, salienta.

CALENDÁRIO BOI-BUMBÁ CAPRICHOSO 2018

Fevereiro Programação Ter 20 Primeiro ensaio da marujada no Curral Qui 22 Ensaio da marujada no Curral Sex 23 Ensaio da marujada no Curral

Março Programação Qui 01 Ensaio da marujada no Curral Sex 02 Ensaio da marujada no Curral Sáb 03 Gravação do DVD – Sabedoria Popular – Manaus

Abril Programação Seg 02 Missa de Abertura dos Trabalhos nos Galpões Ter 03 Entrada dos artistas em galpão Seg 09 Entrada dos artistas de figurino em ateliê Seg 16 Ensaio DVD Ter 17 Ensaio DVD Qua 18 Ensaio DVD Qui 19 Ajustes de logística Sex 20 Ensaio Técnico Geral Sab 21 Hasteamento do Pavilhão Azul Sab 21 Gravação do DVD e Lançamento CD – Sabedoria Popular – Parintins Dom 22 Chegada do Boi-Bumbá Caprichoso Sab 28 Ensaio da Marujada no Curral Dom 29 Primeira Tarde Alegre Azul e Branca

Maio Programação Qui 03 Ensaio Técnico Sex 04 Caprichoso Itinerante – Palmares Sab 05 Ensaio Show Dom 06 Tarde Alegre Azul e Branca Qua 08 Ensaio Técnico Qui 10 Ensaio Técnico Sex 11 Caprichoso Itinerante – Francesa Sex 11 Missa Dia das Mães Sab 12 Ensaio Show para Dia das Mães Dom 13 Tarde Alegre Azul e Branca Qua 16 Ensaio Técnico Qui 17 Ensaio Técnico Sex 18 Caprichoso Itinerante – Aninga Sab 19 Ensaio Show Dom 20 Tarde Alegre Azul e Branco Qua 23 Ensaio Técnico Qui 24 Ensaio Técnico Sex 25 Caprichoso Itinerante – Parananema Sab 26 Boi de Rua – Curral / Catedral Dom 27 Tarde Alegre Azul e Branca Dom 27 Avant-Premiere – Manaus

Junho Programação 01 Festa dos Sócios da Melhor Idade Sab 02 Ensaio Show Dom 03 Tarde Alegre Azul e Branca Sab 09 Ensaio Show Dom 10 Tarde Alegre Azul e Branca Sab 16 Ensaio Show Dom 17 Tarde Alegre Azul e Branca Qua 20 Ensaio Técnico-Curral Qui 21 Ensaio Técnico-Curral Sex 22 Ensaio Técnico-Curral Dom 24 Boi de Rua e Lançamento do DVD Seg 25 Ensaio Técnico – Bumbódromo* (Fechado) Ter 26 Festa dos Visitantes – Curral (Paikicés) Qua 27 Passagem de Som – Bumbódromo* (Aberto) Sex 29 1°Noite do Festival Sab 30 2° Noite do Festival

Julho Programação Dom 01 3° Noite do Festival Seg 02 VITÓRIA

Agosto Programação Qua 22 Dia do Folclore / Fuga do Boi / Lançamento do Tema 2019

Caprichoso Imprensa