Brenda Beltrão é a nova Rainha do Folclore do Boi Garantido

A estudante de enfermagem Brenda Beltrão Garcia, 19 anos, é a nova Rainha do Folclore do Boi Garantido. Anny Caroline dos Santos comunicou por meio de carta, desistência à diretoria alegando motivos pessoais na manhã desta segunda-feira, 22. A diretoria do Garantido por meio do presidente Fábio Cardoso e vice Messias Albuquerque convidaram Brenda que foi a segunda colocada no concurso realizado no dia 23 de dezembro na Cidade Garantido.

O presidente Fábio Cardoso conversou com Brenda ainda na manhã desta segunda e obteve resposta positiva da nova item 08 do Boi do Povão.

“Realizamos um concurso sério e desde o início defendemos a transparência da disputa. Agradecemos a Anny pela honestidade em deixar o cargo e assim não prejudicar o Garantido mais a frente. Nesse momento, damos as boas vindas a Brenda Beltrão ao posto de Rainha do Folclore. Não temos dúvida que seu amor pelo Garantido trará lindas apresentações na retomada do título a Baixa do São José”, afirma o presidente Fábio Cardoso.

Marcio Costa