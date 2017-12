Brena Dianná deixa item Rainha do Folclore do Caprichoso em 2018

Decisão de Brena pegou a galera do Caprichoso de surpresa diz a nota da diretoria.

A Rainha do Folclore do Caprichoso, Brena Dianná, Modesto vai deixar de ser item 08 logo depois do Festival de Parintins em 2018. A saída de Brena foi comunicada a galera do Azul e Branco na página oficial do Boi Caprichoso na tarde de domingo dia 24 de Dezembro. Na postagem, o comunicado diz que o Caprichoso e a diretoria de Babá Tupinambá e Jender Lobato foram pegos de surpresa pela decisão de Brena Dianná. Pois, a Rainha do Folclore participou do Primeiro Rufar do Tambor do Caprichoso na noite de sábado dia 23, na Praça dos Bois, em Parintins. Nesse evento ela também recebeu o troféu Marupiara. “A Nação Azul e Branca foi surpreendida pelo anúncio de que a melhor Rainha do Folclore do Festival de Parintins se despede da arena em 2018. Mas, como toda a mulher azulada que tem espírito de guerreira Amazona ela também anunciou sua dedicação para manter as notas máximas no seu item. Brena Dianá, o Boi Caprichoso tem muito orgulho de tê-la como a majestade do Folclore Azulado”, diz o comunicado.

Brena Dianná foi Miss Amazonas 2016, Rainha do Peladão 2015 e Miss Parintins 2012. Começou no Caprichoso na função de item em 2009. Os primeiros anos teve dificuldade, pois tinha como adversária no Garantido a experiente Patrícia de Góes.

Ao poucos no entanto, Brena tornou-se símbolo de beleza e simpatia junto da galera do Touro Negro da Francesa.

Nesse ano de 2017 Brena finalizou o curso de direito para ser advogada e também passou uma temporada conhecendo o Egito.

Após o comunicado da saída de Brena, vários torcedores postagem mensagens de apoio nas redes sociais.

