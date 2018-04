BRADESCO PARINTINS NOVAMENTE MOSTRA TOTAL DESRESPEITO AOS CLIENTES

Novamente a agencia do BRADESCO em Parintins mostra o total desrespeito aos seus clientes. Todos os caixas eletrônicos da cidade, não tinham dinheiro disponível (foto: Hamilton Bahia)

Varias pessoas mostraram nas redes sociais seus descontentamentos com essa agencia bancaria, que sempre faz isso, e fica por isso mesmo, em Parintins o cliente não tem onde reclamar.

Entre os descontentes esta o professor Nelson brelaz, atual Presidente da SOAMAR Parintins, que publicou o seguinte:

QUANDO QUEBRAREM TUDO VÃO QUERER PROCESSAR.

Não quero dizer que é incompetência da gerencia do Bradesco, agencia de Parintins, mas que é estranho o que acontecesse corriqueiramente na cidade toda vez que há um feriado prolongado, Ah! Isso acontece. Desde sexta-feira, os terminais de atendimento ao cliente, não atendem ninguém.

Esse não é um caso pontual. É corriqueiro. A gerencia tem que entender que o dinheiro é do cliente, que por sinal paga as taxas mais caras do mercado, desde que o governo do Estado vendeu o BEA para o Bradesco.

Senhor gerente geral, hoje ouvi várias pessoas, reclamarem revoltadas com a situação, e alguns prometendo até destruir os terminais de atendimento.

Será que o senhor gerente geral vai esperar isso acontecer, para depois processar o cliente e dar uma de vítima?

Senhor gerente.

O senhor e os demais funcionários são pagos para dar um bom tratamento aos clientes, que por sinal não devem nenhum favor ao bando Bradesco, por isso, façam o favor de respeitar os clientes, que são os donos do dinheiro que o bando movimenta e investe para aumentar seus fabulosos lucros.

Até quando isso vai acontecer? Vão esperar o cliente quebrar tudo? (Nelson Brelaz, whatsapp)

Por Carlos Frazão/JI

Foto: Hamilton Bahia