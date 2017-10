BRADESCO é criticado na Câmara de Vereadores de Parintins

O vereador Cabo Linhares (PEN) teceu duras críticas aos serviços do Banco Bradesco, haja vista não abastecer os caixas eletrônicos e deixar a população sem dinheiro. Assim, pediu providências da Comissão de Legislação Participativa e Defesa do Consumidor sobre essa problemática. Linhares ainda reclamou do não pagamento da gratificação de gestores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino.

DIRETO DO PLENARIO – SESSÃO DE 02/10/2017

* O vereador Renei Mocambo (PR) ressaltou receber nos últimos três meses denúncias sobre a falta de ambulanchas na Agrovila do Mocambo e comunidades adjacentes. Ele falou que os cidadãos mocambenses enfrentam inúmeras dificuldades na remoção de pacientes, pela falta de comunicação com os responsáveis desse serviço. De acordo com Renei, a ambulancha do Mocambo está com funcionamento paralisado há três meses. O que falta, informou ele, é o serviço de manutenção desse transporte.

* O vereador Afonso Caburi (PTB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 02 de outubro, apresentou Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a instalação de seis lâmpadas em dois postes na comunidade São Sebastião do Boto. Segundo ele, cada poste tem três luminárias, as quais estão com as lâmpadas queimadas. Ele quer o atendimento desse pedido em caráter de urgência, haja vista a comunidade iniciar sua tradicional festa no dia 21 de outubro.

* O vereador Bertoldo Pontes (PSL) solicitou da Secretaria Municipal de Obras, por meio de Requerimento, a construção imediata de uma Ponte de madeira no Igarapé de Santa Rosa. De acordo com ele, essa Ponte tem o objetivo de garantir acesso aos moradores da comunidade Santa Rita e São Sebastião do Boto.

* O vereador Beto Farias (PODEMOS) enalteceu participar de Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Barreirinha na sexta-feira, de modo a prestigiar as atividades plenárias dos parlamentares desta cidade. Beto afirmou que essa interação do Legislativo é positiva, no sentido de revelar ao povo amazonense o compromisso dos vereadores na construção de política participativa.

* Premiada com menção honrosa no XXIV Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (Cobrac), a parintinense Hannah Marcelle Paulain Carvalho vai receber da Câmara Municipal de Parintins Moção de Aplausos e Parabenizações. A propositura, de autoria da vereadora Vanessa Gonçalves (PROS), foi aprovada na sessão plenária desta segunda-feira. Enquanto coordenadora da calha dos municípios do Baixo Amazonas na União dos Vereadores do Estado do Amazonas (UVEAM), a parlamentar discursou sobre a visita ao município de Barreirinha.

* O vereador Tião Teixeira (PTB) apresentou Indicação à Prefeitura Municipal de Parintins no sentido de solicitar a construção de ponte sobre o Igarapé de Santa Rosa, entre as comunidades São Sebastião e Santa Rita do Boto. Para Tião, viver na zona rural exige muitos sacrifícios e o Prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros estão juntos nessa causa em prol às dezenas de famílias dessa região.

* O vereador Marcos da Luz (PRB) solicitou da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Secretário João Costa, que forneça relatório circunstanciado de como e por quem está sendo feito o transporte escolar na comunidade São Sebastião do Boto. O Requerimento foi aprovado por unanimidade e tem o objetivo de registrar a responsabilidade de quem presta tal serviço.

Mayara Carneiro/Comunicação CMP

Foto: Arquivo/JI