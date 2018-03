Botafogo vence Vasco e vai a final do Campeonato Carioca

Em jogo eletrizante no Nilton Santos, time de Zé Ricardo volta a sofrer com bola aérea e vê Alvinegro virar no fim do jogo; adversário na decisão da Taça Rio sai do confronto entre Fluminense e Flamengo.

A bola aérea, um dos grandes problemas do Vasco em 2018, voltou a ser protagonista na temporada. Nesta quarta, no Nilton Santos, o time de Zé Ricardo até marcou duas vezes após escanteios cobrados por Paulinho – Erazo e Riascos balançaram a rede -, mas viu o Alvinegro de Alberto Valentim decidir também pelo alto: Brenner abriu o placar de cabeça, Luiz Fernando marcou o primeiro pelo Botafogo após lançamento de Rabello, que, vaiado no primeiro tempo, resolveu já no fim do jogo com uma cabeçada certeira para colocar o time na decisão da Taça Rio.

Globoesporte