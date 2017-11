Botafogo vence América e se mantém na disputa do Parintinzão

Tweet no Twitter

Garra e a busca a todo custo pela vitória. Assim se resumiu o bom desempenho da equipe do Botafogo em campo, derrotando o time do América na noite desta terça-feira, 07, no Estádio Tupy Cantanhede.

A vitória por 1 a 0, com gol do atacante ‘Careca’, mantém o Alvinegro parintinense na disputa pela classificação na chave A, com seis pontos. “Estou muito feliz pelo resultado e pela garra apresentada por esses ‘garotos’ dentro de campo. Não temos nenhum jogador de nome na equipe, mas pelo jogo de hoje, sei que temos um grupo forte”, disse emocionado o treinador Iza.

No outro jogo da noite, válido pela chave B, o São Cristóvão venceu o Bom Socorro com três gols de Pedro Sarmento e se garantiu na próxima fase da competição.

Classificação:

Chave A

1 – Esporte: 15 pontos

2 – Corinthians: 10 pontos

3 – América: 09 pontos

4 – Náutico: 07 pontos

5 – Botafogo: 06 pontos

6 – Nacional: 04 pontos

7 – São Vicente : 01 ponto

Nessa chave, matematicamente, Náutico, Botafogo e Nacional lutam pela última vaga.

Última rodada:

14/11: Esporte x Nacional

16/11: São Vicente x Botafogo

18/11: Corinthians x América

Chave B

1 – Estrela: 12 pontos

2 – São Cristóvão: 09 pontos

3 – Bom Socorro: 07 pontos

4 – São Paulo: 07 pontos

5 – Amazonas: 07 pontos

6 – Santos: 05 pontos

7 – Santa Luzia: 03 pontos

Nessa chave, São Paulo, Bom Socorro, Amazonas e Santos brigam por duas das quatro vagas.

Última rodada:

14/11: São Paulo x Amazonas

16/11: Santos x São Cristóvão

18/11: Santa Luzia x Bom Socorro

Kedson Silva/JI