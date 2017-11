Botafogo se supera e conquista vaga para a segunda fase do Parintinzão

Depois de um início de campeonato desastroso. Foi na superação, assim se definiu a classificacão da equipe do Botafogo para a segunda fase do Campeonato Parintinense de Futebol, Parintinzão, conquistada nesta quinta-feira, 16, após a goleada sobre o time do São Vicente pelo placar de 5 a 2, com gols de careca (2x), Alessandro (2x) e Josemias.

Com a sequência de três vitórias no Tupyzão, a equipe assumiu a terceira colocação na tabela de classificação da chave A com 9 pontos ganhos e agora se prepara para as quartas de finais. “Iniciamos o campo com três derrotas. Sabíamos da importância de vencer as três últimas partidas e graças a Deus o primeiro objetivo foi alcançado, a classificação veio e com uma goleada, dando mais confiança a equipe para os jogos decisivos dessa segunda fase”, destacou o artilheiro da equipe e do campeonato com seis gols, Josenilson (careca).

Sobre a ‘artilharia’ do Parintinzão, Careca diz que “é fruto de muito trabalho e do apoio dos colegas. Vou sempre dar o meu melhor em campo, procurando fazer os gols é ajudar a equipe do Botafogo a quem sabe ir para a final”.

No outro jogo da noite, São Cristóvão e Santos empataram em 1 a 1. Com os resultados desta quinta-feira a tabela de classificação ficou a seguinte:

Chave A

1 – Esporte: 18 pontos

2 – Corinthians: 10 pontos

3 – Botafogo: 09 pontos

4 – América: 09 pontos

5 – Náutico: 07 pontos

6 – Nacional: 04 pontos

7 – São Vicente : 01 ponto

Chave B

1 – Estrela: 12 pontos

2 – São Paulo: 10 pontos

3 – São Cristóvão: 10pontos

4 – Bom Socorro: 07 pontos

5 – Amazonas: 07 pontos

6 – Santos: 06 pontos

7 – Santa Luzia: 03 pontos

A última rodada e a definição dos oitos classificados para a próxima fase acontecem nesse sábado, 18, com os seguintes jogos:

1 – jogo: Santa Luzia x Bom Socorro (B).

2 – jogo: Corinthians x América (A).

Texto: Kedson Silva/JI

Chave B

1 – Estrela: 12 pontos

2 – São Paulo: 10 pontos

3 – São Cristóvão: 10pontos

4 – Bom Socorro: 07 pontos

5 – Amazonas: 07 pontos

6 – Santos: 06 pontos

7 – Santa Luzia: 03 pontos

A última rodada e a definição dos oitos classificados para a próxima fase acontecem nesse sábado, 18, com os seguintes jogos:

1 – jogo: Santa Luzia x Bom Socorro (B).

2 – jogo: Corinthians x América (A).

Kedson Silva/JI