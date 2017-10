Bombeiro alerta contra incêndio criminoso em Parintins

As inúmeras ocorrências, muitas delas em decorrência da cultura de atear fogo, principalmente em lixos domésticos e vegetação seca em quintais, tem gerado preocupação e alerta do comando da Unidade do Corpo de Bombeiros na cidade, por conta dos prejuízos causados ao meio ambiente e a saúde das pessoas que residem próximas as áreas atingidas. “Temos observado principalmente nos finais de semana o aumento no número de chamadas de incêndios e a maioria dos casos são criminosos”, afirmou o comandante da 3¤ CIBM, tenente Francisco Amorim.

Comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Francisco Amorim

De acordo com o Tenente, muitos dos casos acontecem quando as pessoas ateiam fogo em lixo após limpeza em seus terrenos ou quando passam ao lado de vegetação e jogam baganas de cigarros. “Fica um alerta para a comunidade parintinense evitarem essa prática de atear fogo em lixos ou jogarem baganas de cigarros próximas a vegetação seca, principalmente quando seus terrenos são de grande porte, onde o fogo facilmente foge ao controle, causando incêndios de grandes proporções”, afirmou.

As Ocorrências

Ele destaca que “essa situação anormal, inicia geralmente no mês de agosto e se intensificam nos meses de setembro e outubro. As chamadas tem se intensificado muito aqui no Corpo de Bombeiros. Até hoje, 16, registramos 28 ocorrências. Acredito que muito deles é vandalismo, onde algumas pessoas se utilizam do anonimato, principalmente no período da noite, causando grandes focos de incêndios”.

Fiscalização e Multa

Francisco pede o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que eles possam fiscalizar essas áreas atingidas e penalizar principalmente os proprietários de terrenos, porque eles deixam criar Matos e acumular lixos. “Peço aos proprietários de terrenos que apresentam vegetação seca tanto nas comunidades rurais como na cidade, que procurem fazer a capina adequada, recolhendo o lixo e depositando no aterro controlado”, acrescentou.

“Evite fazer queimadas. Procure os órgãos competentes e busque orientação para se fazer uma queimada controlada. Assim você não põe em risco a sua vida e nem a vida de terceiros”, finalizou Amorim.

Kedson Silva/JI