Bolsonaro tem 33% no AM e Haddad 17%

A tendência de polarização entre os candidatos à Presidência Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, registrada pelas últimas pesquisas de intenção de voto, também se reflete no Amazonas, conforme registrou sondagem Ibope. Aqui o presidenciável do PSL aparece com 33% na preferência do eleitorado amazonense contra 17% do candidato petista. Ciro Gomes (PDT) tem 12% e Marina Silva (Rede) 10%. O tucano Geraldo Alckmin aparece com apenas 5% e Henrique Meirelles 4%.

Subida Na última pesquisa feita pelo Ibope no Amazonas, há um mês, Fernando Haddad tinha 1% das intenções de voto e Bolsonaro 26%. O petista cresceu 16 pontos em um mês e Bolsonaro sete pontos.

Variação No dia 17 de agosto, Ciro Gomes aparecia com 11% das intenções de voto e Marina Silva com 18%. De todos os presidenciáveis, só Marina caiu na preferência do eleitor (oito pontos). Alckmin tinha os mesmos 5% e Meirelles tinha 2%. Fora Eymael, que não pontuou, os demais candidatos aparecem com 1% ou 2%.

Levantamento A pesquisa do Ibope foi realizada no Amazonas entre os dias 13 e 16 de setembro de 2018, com 812 entrevistas em 24 municípios. A margem de erro máxima estimada é de 3 pontos. A sondagem foi feita a pedido da TV Amazonas.

Disputa Na corrida pelo governo do Estado, Amazonino Mendes segue na liderança com 30%. Wilson Lima, do PSC, tem 23%; David Almeida (PSB) 20% e Omar Aziz (PSD) 14%.

Dobradinha Como registrou o SIM&NÃO, ontem, David e Omar, em terceiro e quarto colocado, respectivamente, vêm se revezando no questionamento à divulgação de pesquisas eleitorais. Sete já foram alvo de censura.

Discussão 1 O presidente da CGL/AM, Victor Cipriano, foi convidado para compor, na próxima sexta-feira (21), a mesa de debates da ação “Rodas da Cidadania”, que é uma iniciativa da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado. O evento será realizado às 8h30 no auditório do TCE/AM.

Discussão 2 Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de debater sobre os procedimentos licitatórios do Estado. A ação “Rodas da Cidadania” é uma iniciativa promovida pela Ouvidoria do Tribunal de Contas como complemento do Programa de Formação de Agentes de Controle Social (Profac), coordenado pela Escola de Contas Públicas do TCE.

Oportunidade 1 Maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, a Oxford Group promove em Manaus seminário reunindo interessados em investir no país americano. Amanhã, um time de especialistas estará na cidade para falar sobre o assunto, em evento gratuito no auditório da Fieam, às 17h.

Oportunidade 2 Os palestrantes são: o CEO da Oxford, Carlo Barbieri; Kevin Wright, especialista em visto americano pelo programa EB-5; e Aaron Schock, deputado americano que tem forte atuação em projetos EB-5. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Chateados Moradores da Ponta Negra estão doidos que a Eleição 2018 acabe logo. Motivo: a cada evento político realizado no Ducila a estrada do bairro fica completamente engarrafada.

