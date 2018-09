Bolsonaro é transferido para hospital Albert Einstein, em São Paulo

Candidato à Presidência foi atacado com uma faca enquanto fazia ato em Juiz de Fora (MG)(foto: Reprodução/ Instagram)

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) foi transferido na manhã desta sexta-feira (7/9) para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Após a segunda avaliação médica, feita logo cedo, o candidato recebeu autorização do corpo médico para deixar Juiz de Fora (MG), em direção à capital paulista. Bolsonaro foi alvo de um ataque, na tarde dessa quinta-feira, no centro da cidade mineira, durante um ato eleitoral. Ele levou uma facada no abdomen. O suspeito estava infiltradoentre os apoiadores do político quando desferiu o golpe.

Bolsonaro foi socorrido imediatamente na Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Após ser submetido a um procedimento cirúrgico delicado, e retirar cerca de 10cm do intestino, atingido pelo golpe, foi levado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade de saúde. A princípio, o filho do candidato, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, havia informado, em suas redes sociais, que o corte teria sido superficial. Cerca de uma hora depois retornou ao Twitter dizendo que o ferimento “foi maior que o esperado”.

Por volta das 8h20 desta sexta, o candidato foi levado para o Aeroporto Regional Presidente Itamar Franco, em MG, em direção a Congonhas (SP). Ainda sob cuidados médicos, o estado de saúde de Bolsonaro é estável, apesar de bastante delicado. Ele deve passar por uma nova cirurgia, ainda sem data marcada.

“Ele está melhor, está mais corado. O estado de saúde dele é estável. Está evoluindo muito bem. Os médicos, inclusive, fizeram vários elogios. Está tudo indo muito bem. A gente agradece a todo mundo que tem orado e rezado ou, de alguma maneira, mandado a sua energia positiva para cá. Tem surtido efeito”, disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Jair.

Foram divulgados alguns vídeos nas redes sociais, gravados por apoiadores do candidato. Em um deles, os filhos de Bolsonaro oram no quarto do CTI da Santa Casa e logo depois o candidato fala ao eleitorado. “Muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado essas pessoas certas nesse dia, às vésperas do nosso 7 de setembro”, disse. Ele lamentou ainda não poder participar das festividades da data no Rio. Bolsonaro comentou ainda que já se preparava para um momento como esse.

Bolsonaro perdeu cerca de 2 litros de sangue e chegou à emergência do hospital em estado grave, com pressão arterial baixa. Segundo os médicos, para um homem com o peso e a estatura do político, é quase fatal.

Já em São Paulo, no hospital Albert Einstein, Bolsonaro seguirá no Centro de Terapia Intensiva, sob supervisão da nova equipe médica. A unidade de saúde foi escolhida pela família do presidenciável, que deve ficar internado ainda por mais 10 dias, seguindo previsão médica. Apesar de ainda estar em estado grave, Bolsonaro não corre mais risco de morte.

O homem acusado de tentar matar o presidenciável foi preso em flagrante, logo após dar uma facada no candidato. Adelio Bispo de Oliveira foi filiado ao PSol entre 2007 e 2014. Desde então, não aderiu a outro partido político. O homem, de 40 anos, disse a policiais federais que o prenderam em flagrante que agiu por conta própria, em cumprimento a uma “ordem de Deus”. Foi instaurado inquérito para apurar o caso. Um segundo suspeito, também detido pela PF, foi interrogado e liberado em seguida, apesar de continuar sob investigação.

