Bois se unem na arena para comemorar os 30 anos do Bumbódromo

Num ato que ficará marcado na história do Festival de Parintins, os bois Caprichoso e Garantido entraram juntos na arena para comemorar os 30 anos de fundação do Bumbódromo. O fato ocorreu na abertura oficial da disputa do 53º Festival Folclórico de Parintins, antecedendo as apresentações dos bumbás nesta sexta-feira, 29 de junho.

Com toadas históricas, Chico da Silva, Arlindo Júnior, Tony Medeiros, David Assayag e Prince do Boi contagiaram as galeras azul e vermelha com o ritmo cadenciado da Batucada e da Marujada. Os presidentes e vice-presidentes dos bumbás, o consagrado artista plástico Jair Mendes, a Miss Brasil Mayra Dias e o poeta Oliveira de Panelas também participaram da homenagem.

Babá Tupinambá, presidente do Caprichoso, enfatiza a importância da homenagem aos 30 anos do Bumbódromo, destacando a união dos bois, e evidencia a atuação do prefeito Bi Garcia e do governador Amazonino Mendes no fortalecimento do Festival de Parintins. “É um momento de união, em que os dois bois se juntam para engrandecer nosso Festival, nossa cidade e nosso estado”, comenta.

De acordo com o presidente do Garantido, Fábio Cardoso, a comemoração de 30 anos do Bumbódromo foi um momento único em razão do reconhecimento da história existentes em ícones como Jair Mendes e Chico da Silva. “Só temos a agradecer porque homenageamos pessoas que marcaram uma época e ajudaram esse evento a crescer de forma extraordinária”, complementa.

SECOM