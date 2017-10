Bois mirins marcam segunda noite de festival em Barreirinha

A simplicidade apresentada pelo boi mirim Castanha da comunidade São Francisco do Moura e a irreverência do boi Cachacinha chamaram a atenção do público na segunda noite do XXX Festival Folclórico da cidade de Barreirinha, realizado no Tourodromo na sexta-feira, 13.

Com o tema ‘Tradição’, o boi mirim Castanha, estreante no festival, abriu a segunda noite de apresentação trazendo para a arena, a pureza das crianças interioranas, tendo como destaques seus itens individuais e a vaqueirada.

O segundo a se apresentar com o tema ‘Diversidade’, o boi Cachacinha animou o público presente ao levar para o Tourodromo um festival alegre, empolgante e irreverente. Contada de uma forma diferente, a lenda da ‘bota’ e o auto do boi com um médio recuperando o boizinho de pano de uma bebedeira, além da aparição de itens femininos foram um dos momentos de destaque da agremiação.

Passagem de Som

O povo barreirinhense volta a reviver a rivalidade dos touros e a disputa promete ser acirrada em 2017. O teste de som realizado na noite de ontém, 13, foi uma prévia do que será apresentado na noite de hoje, 14, na arena do Tourodromo.

No Touro Branco, Ornello Reis (apresentador), Adriano Aguiar (amo do boi) e no Touro Preto, Márcio do Boi (apresentador) e Prince do Boi (amo do boi) prometem levantar as galeras azuis e vermelhas que depois do show de ontem, esperam ansiosas pela performance do seu touro preferido.

Para dar mais dinamismo a festa folclórica o prefeito Glenio Seixas (foto) estruturou todo o Tourodromo e promete trabalhar incansavelmente para resgatar e potencializar as manifestações culturais que existem no município, fazendo com que elas fiquem cada vez mais conhecidas em âmbito nacional e até internacional”.

O Agente Fluvial de Parintins e de toda a região, Capitão-Tenente Marcelo Barrios, esteve presente para dar apoio de segurança da MB ao evento.

A esposa do jornalista Kedson Siva, Angra Cardoso, esteve representando o JI no evento.

Kedson Silva/JI