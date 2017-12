Boi Garantido paga seus compositores logo após anuncio das toadas para 2018

Os compositores do Boi Garantido tem um motivo a mais para comemorar. Além de terem suas toadas aprovadas para fazer parte do CD – 2018 “Auto da Resistência Cultural”, receberam a premiação pelas toadas no mesmo dia do anúncio, quando a diretoria encarnada entregou um cheque no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para cada obra musical. A iniciativa histórica aconteceu no último sábado, 23, na Confraternização da Nação Vermelha e Branca.

Os poetas da Baixa agradeceram o empenho do presidente Fábio Cardoso e do vice Messias Albuquerque em executar uma das propostas de campanha. O compositor e coordenador musical do Boi Garantido, Enéas Dias, agradeceu por meio das redes sociais a valorização dada pela diretoria. “Em meu nome e dos meus parceiros “Baiás” Marcos Moura e João Kennedy, agradecemos pela responsabilidade e compromisso cumprido com os compositores da Baixa. Aquilo que parecia impossível aconteceu e fez valer todo o sacrifício de horas e horas no estúdio”, destacou Enéas.

Outro poeta a usar as redes sociais para agradecer, foi Paulinho Dú Sagrado. De acordo com ele, a diretoria fez valer o compromisso de campanha. “Quero agradecer o presidente Fábio Cardoso e o seu vice Messias Albuquerque, pela plenitude da lucidez que se fez compreender a importância da contribuição intelectual do compositor no processo para se construir o boi de arena”, agradeceu Paulinho.

O presidente Fábio Cardoso disse que foi um trabalho conjunto da diretoria com apoio fundamental da Tv Acrítica e que todo o empenho resultou no pagamento a vista dos compositores. “Nós sabemos que os compositores são os primeiros a iniciar o projeto 2018 pois são eles que começam a caminhar rumo ao título, então, eles merecem essa valorização, e eu não tenho dúvidas que todos os anos serão assim”, finalizou.

TOADAS DISPONÍVEIS

As 20 toadas aprovadas para o CD Garantido 2018 Auto da Resistência Cultural podem ser baixadas e baixadas na internet. As obras em versão demonstração estão no www.soundcloud.com/boibumbagarantido/sets/auto-da-resistencia-cultural

Texto: Cayo Dias

Foto: Élcio Farias