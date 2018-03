Boi Garantido lança programa de descontos para sócios com mais de 70 parceiros

O Boi Garantido lançou, oficialmente, nesta quarta-feira (21), o maior programa de vantagens a sócios dos bois-bumbás de Parintins, chamado Clube Perreché. O programa consiste em oferecer vantagens para seus associados em compras de serviços e produtos de mais de 70 parceiros em Parintins, Manaus, Barreirinha e Juruti (PA), entre outras cidades. As empresas oferecerão descontos exclusivos para o sócio do Garantido que estiver em dias com suas mensalidades.

A apresentação do programa foi feita pela diretoria do Boi a sócios, parceiros comerciais e Imprensa na Cidade Garantido. O evento ocorreu na cidade de Parintins. O Clube Perreché terá uma página, dentro do portal Oficial do Boi Garantido, com a divulgação da logomarca do parceiro, endereço, contato, percentual de desconto entre outras informações.

Segundo o presidente Fabio Cardoso, potencialmente, o Boi do Povão servirá a uma clientela aproximada de oito mil sócios. “Nosso intuito é fazer com que o sócio se sinta realmente parte do Boi Garantido. Valorizando nossos associados e aquecendo o comércio. São mais de 80 empreendimentos dos mais diversos segmentos que estão conosco nesse projeto”, disse.

O vice-presidente Messias Albuquerque salientou que o trabalho, a partir de agora, é aperfeiçoar o projeto levando todas as informações aos sócios e suporte a nossos parceiros. “É com muito orgulho que lançamos hoje um projeto inovador que vai beneficiar tanto o sócio quanto o colaborador. Vamos lançar futuramente cartilhas impressas e digitais e também usar nossas plataformas nas redes sociais para tirar todas as dúvidas”, enfatizou.

Uma das empresárias parceiras, Patrícia Brelaz, disse que decidiu fazer parte do Clube Perreché por acreditar na gestão inovadora atual do Garantido. “O Clube é um projeto maravilhoso do qual decidi fazer parte. A marca Garantido é conhecida nacionalmente e estar vinculada a ela só agrega para a minha empresa. Poder beneficiar os associados do Garantido será uma satisfação imensa”, enalteceu.

Como participar

Para obter as vantagens do Clube Perreché é necessário que o sócio esteja adimplente. Todos os sócios com mensalidades atrasadas até setembro de 2017 podem obter descontos de 50℅ no pagamento a vista. Se quiser parcelar em até 4 vezes no cartão, o desconto também será de 50%. As quitações poderão ainda ser feitas direto na sala da Diretoria Social e por meio de depósito bancário. Todas as informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, em horário comercial pelo email: [email protected], ou ainda pelo telefone (92) 99519-0914. O portal oficial do boi da Baixa é o https://garantido.com.br/

Texto Márcio Costa e Naymê Godinho

Foto: Élcio Farias