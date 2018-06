Boi Garantido homenageia namorados e Santo Antônio neste dia 12 de junho, em Parintins

Mantendo uma tradição de décadas, o Boi Garantido promove neste dia 12 de junho, terça-feira, homenagem aos namorados na véspera do dia de Santo Antônio. A programação que inicia às 19 horas com programação no curral tradicional da Baixa do São José com ladainha a Santo Antônio e apresentações culturais. A saída do dia 12 de junho é diferenciada, pois além, das toadas tradicionais o Boi do Povão dança ao redor das fogueiras que são colocadas em seu percurso nas ruas Lindolfo Monteverde, Armando Prado, Álvaro Maia, e Avenida Amazonas até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo e oferece Rosas vermelhas aos casais.

Em 2018, o Garantido vai ofertar 03 semijoias Marcante as melhores declarações de amor. Os interessados devem se inscrever na Cidade Garantido (Sala de Eventos) até esta segunda, 11.

O presidente Fabio Cardoso convida toda nação vermelha e branca reafirmando o compromisso com as tradições vermelhas e brancas levando em consideração que o Garantido é o Boi da Fé e do Amor. “O nosso boi é raiz e vai mais uma vez homenagear todos os enamorados nessa data tão bonita e especial”, afirmou.

A tradição, segundo Dona Maria do Carmo Monte Verde, filha do fundador do Garantido, é mantida por sua família, amigos da Baixa de São José e foi abraçada pela nação vermelha e branca que se junta todos os anos na importante programação. “É um dia de Fé e de também colocar o nosso Boi na rua para brincar”, salientou

Texto Márcio Costa

Fotos Paulo Sicsu

Imprensa Garantido.