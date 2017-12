Boi Garantido distribuiu doações ao Hospital Padre Colombo

Reafirmando sua responsabilidade social, o Boi Garantido fez na manhã de sexta-feira, 29, entrega de mais de 600 quilos de alimentos, lençóis, toalhas e material de limpeza ao hospital Padre Colombo. A ação foi resultado da colaboração de sócios e torcedores que contribuíram durante a Festa de Confraternização da Nação Vermelha e Branca, promovida no dia 23 de dezembro na Cidade Garantido.

As doações ocorreram sob aplausos da diretoria e funcionários da unidade hospitalar que recepcionaram o Boi do Povão em frente à instituição pertencente a Diocese de Parintins. A comitiva vermelha foi comandada pelo presidente Fábio Cardoso, diretoria, coordenadores e membros do Garantido Show e Batucada.

O bispo Dom Giuliano Frigeni (E) disse que o Garantido demonstra carinho com o Hospital que atende principalmente a população mais carente. “É o Boi do Povão que neste momento ajuda este hospital que atende justamente o povão, a população mais humilde”, salientou.

Para o presidente Fábio Cardoso, o Garantido está feliz em poder colaborar com o Hospital, entendendo que outras instituições devem também ajudar. “Será a primeira de muitas ações em parcerias”, garantiu o dirigente.

Para o sócio do Garantido e servidor do Padre Colombo, José Almir Reis, o gesto do mais campeão é um exemplo e emocionou a todos que sabem da importância do Hospital.

A diretora Geral Nara Koide disse que o Garantido soma com os esforços do Hospital em momento de grande necessidade. O médico Denison Bentes afirmou que o Garantido acerta quando atua com responsabilidade social destacando a necessidade das agremiações atuarem solidariamente.

Marcio Costa