Boi Garantido bate recorde de público na Alvorada Vermelha, em Parintins

Festa começou no dia 30 de abril e terminou ontem na Praça da Catedral. Itens oficiais e o primeiro ensaio para a comunidade animaram o público (Foto: Divulgação)

O Boi Garantido bateu mais uma vez o recorde de público em 2018 na Alvorada Vermelha que iniciou no dia 30 de abril e terminou ontem, 1º de maio, na Praça da Catedral de Nossa Senhora.

No palco da Cidade Garantido, os itens oficiais deram mostra do preparo para o Festival Folclórico deste ano. Nas ruas, foram quilômetros de alegria, empolgação ao som de toadas históricas do Boi do Povão e da “Coisa Mais Linda do Mundo”, que fez a tampa voar, considerada por Israel Paulain como a “toada das alvoradas”. Em cima do trio, Israel Paulain, Sebastião Junior e Tony Medeiros comandaram o show que emocionou dezenas de milhares de Parintinenses e visitantes, com a participação ainda de João Paulo Faria, P.A Chaves e Ivo Meireles.

O final da grande alvorada foi mais uma vez marcado pela fé com o Boi Garantido pedindo as bênçãos da padroeira de Parintins em frente ao portal da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A Alvorada 2018 entra para história, pois pela primeira vez é realizada com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas. Outra ação inédita foi a transmissão ao vivo de todo evento pelo Facebook Oficial do Boi Garantido e também pelas rádios Clube e Tiradentes FM.

O presidente Fábio Cardoso afirmou que o novo momento que vem vivendo o Garantido também colaborou para o grande sucesso que é a Alvorada Vermelha. Ele ressalta que o Boi de Lindolfo vive um clima de vitória que levará a seu 32º título em 2018 com a união de todos. “Não resta dúvida que este recorde está ligado a esse processo de união e trabalho voltado a vitória do nosso Boi”.

Ensaio

A festa do Boi Garantido do dia 1º de Maio terminou na paróquia de São José Operário, localizado no bairro de mesmo nome, em Parintins, onde foi realizado o primeiro ensaio oficial para a comunidade. Uma multidão saudou o boi branco, Batucada e a banda Garantido, na voz do levantador Patrick Araújo.

